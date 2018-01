Der Abgang von BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang gewinnt stärkere Konturen.

Am Sonntag reiste eine Delegation des FC Arsenal nach Dortmund und läutete damit wohl das Finale der Ära Aubameyang und Dortmund ein.

Sobald der unmittelbar bevorstehende Tausch-Wechsel von Alexis Sanchez und Henrikh Mkhitaryan über die Bühne gegangen ist, ist zu erwarten, dass Arsenals Verhandlungsführer bei Aubameyang alles dafür tun, um Nägel mit Köpfen zu machen.

Ablösefrage noch lange nicht geklärt

In Ablösefragen liegen beide Parteien aktuell noch weit auseinander. Während die Gunners aktuell laut kicker nur 50 Millionen Euro bieten, fordert Dortmund angeblich eine Ablöse von 70 Millionen Euro.

Nach mehrstündigen Gesprächen am Sonntag wurden die Verhandlungen vertagt. Wie Sky UK berichtet, ist die Arsenal-Delegation mit CEO Ivan Gazidis an der Spitze in Dortmund geblieben und führt die Verhandlungen am Montag fort.

Auch der frühere BVB-Chefscout Sven Mislintat ist Mitglied der Delegation. Mislintat hatte Aubameyang einst für den BVB gewonnen.

Video

Giroud als Wunsch-Nachfolger

Teil der Transfergespräche könnten auch die Verhandlungen über einen Nachfolger für den BVB werden. Nach SPORT1-Informationen wollen die Schwarz-Gelben Gunners-Stürmer Olivier Giroud bis zum Saisonende ausleihen. Der Franzose ist bei Arsenal nur noch Reservist und soll beim DFB-Pokalsieger die Lücke schließen, die ein Aubameyang-Abgang hinterlassen würde.

Die Dortmunder Mannschaft würde es begrüßen, wenn das Wechseltheater um den Gabuner langsam ein Ende nähme.

"Es ist keine einfache Situation", gab Andre Schürrle nach dem Dortmunder Unentschieden in Berlin am Freitag zu. Aubameyang hatte parallel zum Auftritt seines Arbeitgebers, der ihn erneut nicht für den den Kader nominiert hatte, öffentlichkeitswirksam mit Freunden in einer Fußballhalle gekickt. Es war nicht die erste Provokation in dieser Wechselperiode.

Video

"Das schafft Unruhe, das schafft Kopfschütteln", gestand Weltmeister Schürrle. Trotzdem sei der 28-Jährige nicht isoliert: "Auba ist ein guter Junge. Wenn man mit ihm spricht, scheint alles okay. Was in seinem Kopf vorgeht, weiß trotzdem niemand genau."

Bis zuletzt hatten Trainer Peter Stöger und Sportdirektor Michael Zorc dem Top-Stürmer die Tür für eine Rückkehr in die Mannschaft offengehalten.

Doch mit dem Start der Verhandlungen am Sonntag ist diese Option wohl endgültig keine mehr.