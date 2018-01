Borussia Dortmund hat während des Trainingslager in Südspanien sein erstes Testspiel des Jahres gewonnen.

Gegen Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf setzte sich der BVB im Estadio de Municipal de la Linea vor 800 Zuschauer mit 2:0 (0:0) durch.

Die Tore erzielten Alexander Isak (71. Minute) und Shinji Kagawa (84.).

BVB-Trainer Peter Stöger setzte 17 Spieler ein. Bereits nach zwölf Minuten musste er Linksverteidiger Raphael Guerreiro wegen Oberschenkelproblemen auswechseln. Dabei handelte es sich laut dem kicker allerdings nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

Noch nicht zum BVB- Kader gehörte Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, der erst am Vortag von der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres in Ghana in Marbella eingetroffen war.

Aubameyang trainierte individuell im Hotel, Weltmeister Mario Götze, Lukasz Piszczek und Gonzalo Castro fehlten aufgrund individueller Belastungssteuerung. Außerdem pausierten Roman Bürki (Erkältung), Christian Pulisic (Schienbeinprobleme) sowie Kapitän Marcel Schmelzer (Wadenprobleme).