Der Hamburger SV hat sich von seinem Trainer Markus Gisdol getrennt.

Einen Tag nach der empfindlichen 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln reagierte der Bundesligist auf die sportliche Talfahrt und beurlaubte den Coach sowie dessen Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari. Hamburg lieferte gegen die Geißböcke vor heimischem Publikum eine phasenweise desolate Leistung ab und liegt mit 15 Punkten auf dem 17. Platz der Tabelle. Seit vier Spielen haben die Hanseaten in der Liga keinen Punkt mehr geholt.

Die Entscheidung über die Nachfolge Gisdols soll schnell geregelt werden. "Wir werden zeitnah einen neuen Trainer vorstellen. Es müssen auch Dinge formal umgesetzt werden - wir wissen bereits, wer neuer Trainer ist", sagte Vorstandsboss Heribert Bruchhagen am Sonntagmittag. Derzeit wird der Name Bernd Hollerbach am heißesten gehandelt.

Entscheidung am Sonntagmorgen

Noch am Samstag hatte sich die HSV-Führung zu einer Krisensitzung getroffen, um über Gisdols Zukunft zu beraten. Am frühen Sonntag kamen dann der Bruchhagen, Sportdirektor Jens Todt und Gisdol zusammen. Dabei wurde dem Trainer mitgeteilt, dass er freigestellt ist.

"Vorzeitige Trennungen von Trainern sind grundsätzlich nicht gewollt, aber wir glauben, dass neue Impulse zwingend notwendig sind, um das nach wie vor angestrebte Ziel Klassenerhalt zu erreichen", wurde Bruchhagen in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

In einer Presserunde ergänzte er später: "Wir haben Markus Gisdol unseren Dank ausgesprochen. Wir haben die jetzige Situation, so wie sie ist, nicht vorhergesehen und müssen uns nun auch selbst hinterfragen. Ein neuer Trainer soll als Impuls wirken und unserer Mannschaft die Unsicherheit nehmen."

Gisdol, der seit dem 25. September 2016 als Cheftrainer im Amt gewesen war, habe die Entscheidung gefasst aufgenommen, bevor er sich mit seinen Kollegen von der Mannschaft verabschiedete.

Das Training am Sonntag wurde bereits nicht mehr von Gisdol geleitet. Athletik-Trainer Daniel Müssig übernahm.

Gisdol: "Ich hätte gerne weitergemacht"

"Ich möchte jetzt erst einmal heim und das sacken lassen. Ich hätte gerne weitergemacht", sagte Gisdol, als er das Vereinsgelände gegen 10.30 Uhr wieder verließ.

Wen die Hanseaten als Nachfolger präsentieren werden, ist noch offen. Neben Hollerbach wurden auch Felix Magath und Thomas Doll gehandelt. Nach SPORT1-Informationen hat der HSV Kontakt zu Doll aufgenommen. Bruno Labbadia und Markus Weinzierl wurden zumindest Außenseiterchancen eingeräumt.

Letzterer wird allerdings seit seiner Beurlaubung auf Schalke für das Nichtstun fürstlich entlohnt und hat grundsätzlich wenig Anlass, dies für das Himmelfahrtskommando HSV zu ändern.

Todt deutete die Tendenz an

Schon am Samstag hatte Todt angedeutet, dass es mit Gisdol in Hamburg nicht weitergehen würde. "Ich kann das nicht ausschließen", hatte er bei SPORT1 auf die Frage geantwortet, ob die Partie gegen Köln Gisdols letztes Spiel auf der Trainerbank der Hamburger gewesen sei. Es gebe jedoch "keinen Zweifel, dass der Trainer die Mannschaft erreicht".

Später sprach Todt in einer Presserunde von "einem schlimmen Abend für uns", den man erst einmal sacken lassen wolle. Am Sonntagfrüh machte der HSV dann Nägel mit Köpfen.