Die Rückkehr von Mario Gomez hat dem VfB Stuttgart Glück gebracht. Der Nationalspieler erzielte beim 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC zwar nicht wie im Stadion verkündet den entscheidenden Treffer - beeinflusste aber den Berliner Niklas Stark zumindest so heftig, dass diesem ein Eigentor unterlief (78.).

"Für mich war die Situation beendet. Für mich war klar, dass es Elfmeter und Rot gibt", erklärte Gomez seine Sichtweise des Tores bei Sky. "Gnädiger Weise hat ihn dann der Hertha-Spieler reingemacht."

Gomez war 3157 Tage nach seinem bislang letzten Spiel für den VfB sehr aktiv, strahlte aber ansonsten wie seine Mitspieler nur bedingt Torgefahr aus. Immerhin: Nach vier Niederlagen in Serie ohne Treffer gelang dem VfB ein erfolgreicher Rückrundenstart, ohne vor 57.181 Zuschauern selbst ein Tor erzielt zu haben. (DATEN: Tabelle der Bundesliga)

"Das Tor war ein Stück weit erzwungen, speziell in der zweiten Halbzeit haben wir eine sehr gute Mentalität gezeigt. Letztendlich war es ein Sieg des Willens", sagte Gomez. Insgesamt sei es ein "Sieg des Willens" gewesen.

Stuttgart mit Negativrekord

Allerdings stellten die Schwaben einen neuen Negativrekord von 503 torlosen Minuten in Folge auf - so lange war der VfB in seiner Bundesligageschichte noch nie torlos geblieben.

"Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt und hatten Glück, dass Hertha kein Tor geschossen hat", war VfB-Coach Hannes Wolf ehrlich. "Wir haben das in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht, bei der spielentscheidenden Szene hatten wir dann auch ein bisschen Glück. Wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber das war ein wichtiger Sieg für uns."

"Wir müssen alle alles reinwerfen und ihn in Szene setzen", hatte Trainer Hannes Wolf von Gomez' neuen Mitspielern gefordert. Gomez versuchte, sich und seine Mitspieler in Szene zu setzen.

Doch die neuen Kollegen wussten mit den Räumen und den Chancen, die ihnen der Nationalspieler eröffnete, oft nichts anzufangen. Zudem gelang es den disziplinierten Berlinern zumeist sehr gut, Zuspiele auf Gomez zu unterbinden oder ihn abzuschirmen. (TICKER zum Nachlesen)

Dennoch boten sich Gomez ein paar Chancen. Nach 35 Sekunden kam er bei einem Anspiel von Chadrac Akolo einen Schritt zu spät. In der sechsten Minute köpfte er den Ball nach einer Flanke von Christian Gentner nur knapp neben das Tor, in der 33. Minute traf er tatsächlich hinein, hatte nach schönem Zuspiel von Berkay Özcan aber knapp im Abseits gestanden.

Hertha vergibt die Führung

Darüber hinaus schoss Dennis Aogo nach schöner Vorarbeit von Akolo knapp drüber (28.). (DATEN: Alle Ergebnisse im Überblick)

Die besseren, klareren Chancen hatten eindeutig die sehr diszipliniert, aber auch vorsichtig auftretenden Berliner - gefährlich wurde es meist nach Kontern.

"Wir haben ordentlich Fußball gespielt, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber Stuttgart hat das Tor geschossen", sagte Herthga-Trainer Pal Dardai. "Und wer das Tor schießt, der gewinnt. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Das war einfach ein unglücklicher Start."

Valentino Lazaro traf den Pfosten (23.), Salomon Kalou scheiterte erst an Ron-Robert Zieler (31.) und dann an sich selbst: Eine perfekte Hereingabe von Arne Maier köpfte er aus sechs Metern völlig unbedrängt über das Tor (37.). Viel mehr gelang aber auch ihnen nicht gegen gut stehende Stuttgarter.

