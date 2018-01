Seit Jupp Heynckes das Zepter bei den Bayern schwingt, ist Joshua Kimmich aus der Startelf des Rekordmeisters nicht mehr wegzudenken. Im Trainingslager in Katar musste der Nationalspieler seinem Pensum der vergangenen Monate erstmals Tribut zollen. Eine Erkältung zwang den 22-Jährigen zu einer Pause, sein Einsatz zum Rückrundenauftakt am Freitag gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr im LIVETICKER) ist nach Aussagen der Verteidigers unwahrscheinlich.

"Mein Körper war das nicht gewohnt. Wenn ich sehe, wie viele Minuten ich jetzt in der Vorrunde gespielt habe und mit der Nationalmannschaft - das habe ich sonst normal nicht mal in einer Saison geschafft", sagt Kimmich gegenüber der Bild. Der Nationalspieler absolvierte in der Hinrunde alle Spiele für die Bayern und war auch unter Bundestrainer Jogi Löw gesetzt.

Video

Kimmich: "Ich war einfach platt"

"Ich hatte ab und zu mal eine Erkältung, mit der ich trotzdem trainieren konnte. Aber dieses Mal war es so, dass ich vom Körper her gemerkt habe, dass ich einfach platt bin. Vielleicht hat mein Körper einfach die zwei, drei Tage gebraucht", erklärte Kimmich seine Auszeit. Sein Wunsch für 2018: "Am liebsten gesund bleiben. Und für mich persönlich: Ich habe mir vorgenommen, mein eigenes Leistungsniveau weiter voranzutreiben und somit der Mannschaft zu helfen, unsere Ziele, die wir haben, in Angriff zu nehmen. Titeltechnisch ist alles möglich."