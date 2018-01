Sven Ulreich ist für den FC Bayern München unverzichtbar. Nach der Verletzung von Manuel Neuer sprang der Ersatzkeeper ein und schlägt sich seitdem mit Bravour.

Das betonte auch Uli Hoeneß am heimischen Tegernsee. Laut kicker lobte der Bayern-Präsident seinen derzeitigen Stammkeeper ausgiebig. "Für mich ist Sven Ulreich der Mann des Jahres", sagte Hoeneß.

Doch Ulreichs Vertrag läuft zum 30. Juni 2018 aus. Hoeneß will den 29-Jährigen aber gern halten: "Er muss seinen Vertrag unbedingt verlängern."

Ulreich ist verhandlungsbereit, aber es gab bisher noch keine Gespräche. "Wir haben gesagt, dass wir im Frühjahr damit anfangen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic dazu.

Nach dem kurzen Schock am Mittwoch im Trainingslager in Doha, als Ulreich mit einer Fingerverletzung ins Krankenhaus musste, folgte am Donnerstag die Erleichterung. Der Torwart kann wieder voll ins Training einsteigen, sobald die Schwellung abgeklungen ist. Am Donnerstag absolviert Ulreich schon wieder Passübungen.