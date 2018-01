Nach der Jubiläumssendung am vergangenen Sonntag präsentiert sich der CHECK24 Doppelpass am kommenden Sonntag (11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in gewohnter Art und Weise.

Der Bundesliga-Rückrundenstart mit dem Auftakt Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern wird dazu sicherlich viele gute und spannende Themen bereit halten. Hannovers Sportdirektor Horst Heldt wird Einblicke in die Arbeit von 96 geben. Als zweiter Stargast wird Griechenlands Nationaltrainer Michael Skibbe die Runde bereichern.

Zudem begrüßen Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Ruth Hofmann im Hilton Munich Airport die SPORT1-Experten Thomas Strunz, Marcel Reif und Bernd Heynemann sowie Matthias Brügelmann (BILD) und Marco Fenske (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.