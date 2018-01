Anzeige

Ralph Hasenhüttl will bei RB Leipzig noch lange Trainer bleiben Hasenhüttl denkt an Verlängerung / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Ralph Hasenhüttl will noch lange bei RB Leipzig bleiben © Getty Images

Der FC Bayern ist in Ralph Hasenhüttls Karriereplanung offenbar weit entfernt. Hasenhüttl will noch lange Trainer in Leipzig bleiben.