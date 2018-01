Stabübergabe in Der CHECK24 Doppelpass: Zur Premiere von Reinhold Beckmann als Experte im beliebtesten Fußballtalk Deutschlands ist Armin Veh zu Gast. Der Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln, der bis zum Dezember den CHECK24 Doppelpass selbst als Experte bereicherte, hat am Sonntag, 21. Januar (11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), seinen ersten großen TV-Auftritt in neuer Funktion.

Gemeinsam mit Moderator Thomas Helmer und Ex-BVB-Profi Knut Reinhardt wird er über den Kölner Abstiegskampf, die Dortmunder Turbulenzen mit Superstar Pierre-Emerick Aubameyang und die weiteren Brennpunkte der Liga diskutieren. Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind Bela Rethy (ZDF) und Constantin Blaß (Express). Co-Moderatorin ist Ruth Hofmann.

Beckmann wird am Sonntag im CHECK24 Doppelpass auf die Bundesliga-Bühne zurückkehren. "Ich freue mich auf die vertraute Runde. Bereits in der Hinrunde habe ich zweimal die launige und fachkundige Doppelpass-Luft schnuppern dürfen. Jetzt wird daraus eine regelmäßige Aufgabe", sagte der 61-Jährige. Er moderierte bis zum Ende der vergangenen Saison 14 Jahre lang die Sportschau und ist einer der bekanntesten TV-Journalisten Deutschlands