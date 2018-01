Der FC Arsenal geht im Werben um Pierre-Emerick Aubameyang in die Vollen. Nach Informationen des bestens vernetzten Journalisten Guillem Balague bieten die Londoner 60 Millionen Euro für den Stürmer von Borussia Dortmund. Die Gunners seien sehr zuversichtlich, den Deal in den nächsten Tagen unter Dach und Fach zu bringen.

Arsenal wollte Aubameyang, der für Dortmunds Spiel gegen den VfL Wolfsburg vom BVB aus dem Kader gestrichen worden war, schon im vergangenen Sommer verpflichten, doch der Transfer kam nicht zustande.

Bei den Londonern soll Aubameyang Nachfolger von Alexis Sanchez werden. Der Chilene stand am Samstag nicht in Arsenals Kader gegen Bournemouth - wegen seiner ungeklärten Zukunft, wie Teammanager Arsene Wenger erklärte. Für Sanchez gibt es Angebote von Manchester City und Manchester United.

Zwischen Montag und Mittwoch soll die Entscheidung fallen. United sei Favorit, meint Balague, City sollte man aber noch nicht abschreiben. Nach Citys 3:4-Niederlage in Liverpool am Samstag könnte es sein, dass Trainer Pep Guardiola noch einmal personell nachbessern will.