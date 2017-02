Gegen den FC Arsenal packte Bayerns Arjen Robben wieder einmal seinen Klassiker aus, zog in der 11. Minute am rechten Strafraumeck nach innen und jagte die Kugel mit seinem linken Fuß in den Winkel.

In der Halbzeit hatte Sky-Experte Lothar Matthäus dafür auch prompt einen Schuldigen auf Seiten der Gunners ausgemacht: Weltmeister Mesut Özil. "Wenn er drei Meter nach links läuft, dann kann er Robben am Schuss hindern", bewertete der Ex-Weltfußballer die Situation vor dem Gegentor.

"Özil kann dieses Tor ganz klar verhindern, er schaut nur zu. Dass er nicht noch applaudiert, wundert mich", polterte der 55-Jährige und kritisierte die Defensivqualitäten des 28-jährigen Mittelfeldspielers: "Das erwarte ich einfach von Özil, dass er auch diese Situationen erkennt und nach hinten absichert."

Mesut Özil pokert nach wie vor um einen neuen Vertrag bei den Gunners und steht nach seinen Leistungen zuletzt in der Presse und teils auch bei den eigenen Fans in der Kritik.