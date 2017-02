Die italienische Trainer-Legende Fabio Capello ist vom Erfolg seines Landsmanns Carlo Ancelotti beim FC Bayern München überzeugt.

"Carlo ist ein fantastischer Trainer. Er war in Italien, in England, in Frankreich und in Spanien erfolgreich – und er wird auch in Deutschland erfolgreich sein", sagte der ehemalige Trainer von Juventus Turin, AS Rom und Real Madrid bei den Laureus Awards in Monaco zu SPORT1.

"Toll für die Fans"

Allerdings halte er das kommende Champions-League-Duell gegen den FC Arsenal für enorm wichtig. "Das Spiel gegen Arsenal wird ein wegweisendes Spiel für Carlo werden und ich wünsche ihm dafür viel Glück."

Grundsätzlich ist Capello, von 2007 bis 2012 Nationaltrainer der englischen Three Lions, ein Fan des deutschen Fußballs. Gerade ein Detail der Bundesliga hat es dem 70-Jährigen angetan: "Ich schaue mir gerne Bundesligaspiele an, vor allem weil die Stadien so oft ausverkauft sind. Das ist toll für die Fans."