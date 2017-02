FC Bayern - FC Arsenal:

Mirror: "Kollaps in Hälfte zwei bringt Arsenal an den Abgrund. Drei Tore in zehn Minuten geben dem Deutschen Meister einen großen Vorteil nach dem Hinspiel."

Daily Mail: "Gedemütigt! Arsenal kapituliert nach Koscielnys Verletzung. Fünf-Sterne-Bayern zerreißen Wengers Versager in der Champions League."

BBC: "Arsenal reißt in 1:5-Demütigung bei Bayern auseinander. Arsenals Champions-League-Hoffnungen liegen nach einer herben Niederlage im Achtelfinale bei Bayern München erneut in Trümmern."

Telegraph: "Demütigung für Arsene Wenger! Nach Zusammenbruch in zweiter Halbzeit braucht er ein Wunder."

Sun: "Bye, Bye Arsene! Arsene Wengers Versager brechen in Allianz Arena zusammen. Arsenal winkt nach der peinlichen Pleite das siebte Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League nacheinander."

Guardian: "Thiagos Doppelpack lässt Gunners in den Abgrund blicken! Zwei Tore von Thiago Alcantara waren die Highlights eines hohen Bayerns-Siegs, der Arsenals Champions-League-Hoffnungen in Ruinen lässt."

ESPN: "Bayern verprügelt bedauernswertes Arsenal! Bayern spaziert gegen beschränkten Widerstand zu einem 5:1-Sieg in der Allianz Arena. Der Deutsche Meister spielte gut, aber die Implosion des Gegner machte das Ergebnis noch einseitiger. Arsenal wurde gründlich übertrumpft."

Real Madrid - SSC Neapel:

Mirror: "Casemiro spielt die Hauptrolle, Los Blancos sichern sich Zwei-Tore-Führung im Hinspiel. Karim Benzema, Toni Kroos und Casemiro treffen ins Ziel, um Lorenzo Insignes Führung zu drehen."

Daily Mail: "Casemiro netzt per Blitzstrahl ein! Real Madrid schlägt zurück und nimmt einen Zwei-Tore-Vorsprung mit ins Rückspiel gegen Neapel."

BBC: "Real Madrid schlägt Neapel nach Aufholjagd! Real Madrid kommt nach Rückstand zurück, um Neapel im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zu besiegen."

Telegraph: "Champions-League-Titelverteidiger mit Kontrolle, nachdem sie Rückstand wettmachen, um mit den Italienern fertig zu werden."

Sun: "Kroos Control! Los Blancos drehen durch Tore von Benzema, Kroos und Casemiro das Spiel."

Guardian: "Casemiros Kracher sichert Comeback-Sieg für Zidanes Team"

ESPN: "Casemiro mit Kracher, Real schlägt Neapel locker. Madrid spaziert zu komfortablen Hinspiel-Sieg gegen Neapel."