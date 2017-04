Schöne Geste vor Beginn eines Fußballspiels im Irak.

Die beiden Klubs Al-Saura und Naft al-Wasat solidarisierten sich nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus am Dienstag mit Borussia Dortmund. Auf der Anzeigetafel des Stadions in Bagdad war groß das BVB-Logo zu sehen. Darunter stand in Deutsch: "Irakische Volk verdonnert den Terroranschlag #Dortmund."

Zudem wurde ein Plakat mit derselben Inschrift von Kindern auf dem Spielfeld hochgehalten.

Borussia Dortmund hat sich auf Facebook und Twitter für diese Aktion bedankt.