Der FC Bayern München muss längere Zeit auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Der 31 Jahre alte Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zog sich beim 2:4 n.V. im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid laut einer ersten Diagnose eine Fraktur im linken Fuß zu.

Die Verletzung hatte Neuer nach Angaben des Rekordmeisters unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 2:3 durch Cristiano Ronaldo in der Verlängerung erlitten.

Der Keeper soll nach der Rückkehr der Bayern am Mittwochmittag in München eingehend untersucht werden. "Danach wird die weitere Behandlung festgelegt", teilte der Klub mit.

Neuer war erst vor drei Wochen am linken Fuß operiert worden.

Rummenigge betätigt Neuers Ausfall

"Manuel Neuer hat sich schwer verletzt, er wird acht Wochen ausfallen", bestätigte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge beim nächtlichen Bankett der Bayern. Damit ist die Saison für den Schlussmann gelaufen.

Der Ausfall von Manuel Neuer trifft den Rekordmeister schwer: Seinen Paraden, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel, war es überhaupt erst zu verdanken, dass es die Bayern gegen Madrid bis in die Verlängerung schafften.

Die Bayern waren mit gleich mehreren angeschlagenen Spielern in die Partie gegangen. Mit Jerome Boateng und Mats Hummels waren beide Innenverteidiger bis kurz vor Anpfiff fraglich.

Sie kämpften sich über die kompletten 120 Minuten durch. Unter welchen Anstrengungen, verdeutlichte Boateng nach dem Spiel: "Die Adduktoren haben irgendwann in der zweiten Halbzeit zugemacht. Ich habe versucht, mich durchzukämpfen, das war nicht so einfach. Man muss dann versuchen, mit Auge zu spielen und das ist nicht so leicht gegen die schnellen Stürmer von Madrid".

Auch für Robert Lewandowski war das Spiel gegen Real der erste Einsatz seit seiner Schulter-Prellung aus dem Spiel gegen den BVB.