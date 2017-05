Wegen des Terroranschlags in Manchester, bei dem mehr als 20 Menschen ums Leben kamen, sind vor dem Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Juventus Turin am 3. Juni in Cardiff (ab 20.45 im LIVETICKER) die Sicherheitsvorkehrungen drastisch erhöht worden.

In ganz Großbritannien ist die Terrorstufe "kritisch" ausgerufen worden, auch der Standort des Endspiels der Königsklasse in Wales ist daher betroffen.

Aus Sicherheitsgründen wurden die geplanten Fanzonen, in denen sich die Fans der beiden Klubs vor dem Spiel aufhalten dürfen, vollständig aufgelöst. Die beiden Plätze liegen rund 800 Meter vom Stadion entfernt und sollten eignetlich als Treffpunkt für die Anhänger dienen.

Die UEFA sowie die lokalen Politiker wollen aber Ansammlungen in der Innenstadt vermeiden, die Ziel eines weiteren Attentats sein könnten.

Die offizielle Order für alle Fans lautet daher, zügig zum Stadion, wo der Einlass schon weit vor dem Anpfiff möglich ist.