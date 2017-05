Die Gala von Juventus Turin im Champions-League-Halbfinale beim AS Monaco (2:0) lässt die italienischen Zeitungen schwärmen. Tuttosport beschreibt Doppeltorschütze Gonzalo Higuain als "Juves Diamant, als Prinz des Tores". Für Frankreichs Gazzetten ist der Traum vom Finale für AS Monaco bereits ausgeträumt.

Pressestimmen im Überblick:

FRANKREICH

L'Equipe: "Brutal, aber nicht ungerecht. Das nennt man an die Grenzen stoßen. Monaco verliert zu Recht gegen eine in allen Belangen beeindruckende Mannschaft."

Le Parisien: "Der Traum ist vorbei."

Le Figaro: "Zurück in der Realität. Monaco erhält eine Lektion. Alle guten Geschichten haben einmal ein Ende: Mbappe findet gegen Buffon keine Lösung."

Liberation: "Juventus dominiert Monaco mit Erfahrung UND Talent. Das Rückspiel wird eine Formalität."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Prinz Gonzalo versenkt Monaco. Zwei Tore von Higuaín vernichten eine orientierungslose Mannschaft, deren Stars an Juves Abwehr zerschellen. Juve fiebert dem Duell mit Real entgegen, dem Supermatch zwischen Europas Riesen."

Corriere dello Sport: "König Higuain spielt wie Ronaldo. Er glänzt zusammen mit einer unbesiegbaren Abwehr um den starken Buffon. Juve rückt dem Finale gegen Real näher."

Tuttosport: "Higuain ist Juves Diamant, ein Prinz des Tores, der mit einem fantastischen Doppelpack ein wackeliges Monaco versenkt und die Reise nach Cardiff bucht. Die Juve-Fans können vom großen Sieg träumen."

La Repubblica: "Higuain ist die Juve-Antwort auf Cristiano Ronaldo. Die beiden werden sehr wahrscheinlich in knapp einem Monat gegeneinander antreten. Der Argentinier ist in Schwung gekommen, Ronaldo kann zittern."

Corriere della Sera: "Higuain trifft in der Champions League nach fünf Monaten wieder - es hat sich gelohnt, so lange zu warten. Sein Doppelpack bringt Juve zum Finale nach Cardiff. Ein Higuain in derartiger Form flößt Cristiano Ronaldo und Real Madrid Angst ein."