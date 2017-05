Der Arbeitstag von Sami Khedira endete bereits nach zehn Minuten.

Der Weltmeister in Diensten von Juventus Turin musste im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen AS Monaco bereits in der Anfangsphase angeschlagen ausgewechselt werden.

Wenige Augenblicke nachdem der 30-Jährige einen Steilpass auf Juve-Stürmer Mario Mandzukic spielte, fasste er sich an den linken Oberschenkel. Eine Diagnose stand zunächst noch aus. Der defensive Mittelfeldspieler hatte das Hinspiel wegen einer Gelbsperre verpasst.

Für Khedira kam in der 10. Minute Claudio Marchisio in die Partie.