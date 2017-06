Cristiano Ronaldo schreibt weiter Geschichte. Das Führungstor für Real Madrid im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin war gleich in mehrere Hinsicht herausragend.

Der Weltfußballer ist der erste Spieler, der in drei Endspielen der Königsklasse getroffen hat: Zuvor war das dem Portugiesen bereits 2008 für Manchester United gegen den FC Chelsea und 2014 für Real gegen Atletico Madrid gelungen.

Mit seinem elften Treffer in dieser Saison zog er mit dem bislang führenden Lionel Messi (FC Barcelona) gleich, damit ist Ronaldo zum fünften Mal in Folge Torschützenkönig der Champions League. Insgesamt liegt er mit 104 Toren ohnehin klar an der Spitze vor Messi (94 Treffer).

Darüber hinaus war es das 500. Königsklassen-Tor für Real, was zuvor noch keiner Mannschaft gelungen war. Dahinter folgen Barcelona (459 Tore), Bayern München (415) und Manchester United (350).

Den ersten Treffer im Wettberwerb für die Königlichen erzielte in der Spielzeit 1995/96 der Chilene Iván Zamorano beim 2:0-Sieg gegen die Grasshoppers aus Zürich. Die meisten Treffer konnte der spanische Rekordmeister gegen den FC Bayern (30) sowie Ajax Amsterdam und Galatasaray Istanbul (je 20) feiern.

Lediglich gegen den FC Arsenal glückte den Madrilenen bisher kein Treffer. Im Achtelfinale 2005/06 musste Real eine 0:1-Heimpleite im Hinspiel hinnehmen, das Rückspiel in London endete torlos.