Die Spieler von Real Madrid feiern die Titelverteidigung der Champions League nach dem überragenden 4:1-Sieg gegen Juventus Turin. Toni Kroos und Cristiano Ronaldo bedanken sich bei ihrem Trainer. CR7 freut sich über seine persönliche Ehrung.

SPORT1 fasst die Stimmen von ZDF, Sky und aus der Mixed Zone sowie die Social-Media-Reaktionen zusammen:

Toni Kroos (Real Madrid): "Ich bin unfassbar glücklich, dass es funktioniert hat, diesen Titel zu verteidigen. Diesen Titel einmal zu gewinnen ist unglaublich, ihn zu verteidigen ist Wahnsinn! Es ist eine unfassbare Mannschaft nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Wir haben verdient gewonnen. Ich bin froh, Teil dieses Teams zu sein. Mit dem 2:1 hat Juve einen Knacks bekommen, danach war es relativ eindeutig. Cristiano war wieder da, wo er sein sollte. Er hat uns ab dem Viertelfinale durch alle Runden geschossen. Er ist unfassbar."

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): "Unglaublich, unfassbar, eine unglaubliche Saison. Ich bin so froh, die mit dem Champions-League-Titel zu krönen. Der Trainer und unser Staff haben eine fantastische Arbeit geleistet, ich bin sehr glücklich - auch darüber, Man of the Match geworden zu sein."

Zinedine Zidane (Trainer Real Madrid): "Ich kann gar nicht beschreiben, was ich fühle. Ein toller, ein spezieller Tag. Es ist der glücklichste Tag meines Lebens. Noch einmal die Champions League zu gewinnen ist fantastisch. Wir haben immer gewusst, dass wir es schaffen, wenn wir hart arbeiten. Und wir haben es gemacht. Wer mir das vor ein paar Monaten jemand gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt."

Sergio Ramos (Kaopitän Real Madrid): "Wir hatten ein Date mit der Geschichte. Ich bin unglaublich stolz auf das Team."

Gareth Bale (Real Madrid): "Diesen Titel zuhause zu gewinnen, ist ein großartiges Gefühl. Es war eine harte Saison. Ich habe hart gearbeitet, um fit zu werden. Das ist meine Belohnung. Wir haben Geschichte geschrieben, ein Traum ist wahr geworden."

Isco: "Es ist wie im Traum. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass dieses Jahr so laufen würde, hätte ich es sofort unterschrieben."

Gianluigi Buffon (Juventus Turin): "Es ist eine große Enttäuschung, weil wir dachten, wir haben alles notwendige geleistet für den Sieg. Um diesen Pokal zu gewinnen, muss man stärker sein als alle anderen. Real Madrid hat sich den Sieg in der zweiten Halbzeit verdient. Sie haben ihre Klasse und die Einstellung gezeigt, die man für so ein Spiel braucht."

Die Reaktionen aus dem Netz: