Morgen Abend wird es ernst für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann, dann tritt die TSG 1899 Hoffenheim im Rückspiel für die Qualifikation zur Champions League beim FC Liverpool an (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de)

Doch trotz eines 1:2-Rückstandes aus dem Hinspiel, äußert sich Hoffenheims Mittelfeld-Star Kerem Demirbay im Interview mit der Bild äußerst selbstbewusst. "Wir spielen definitiv den besseren Fußball. Ob es reicht, werden wir am Ende sehen.", zeigt sich der 24-Jährige von den Qualitäten seines Teams überzeugt.

Vor dem Gegner aus Liverpool hat Demirbay allerhöchsten Respekt: "Man muss ehrlich sagen, diese Mannschaft ist einfach gut", sagt er, weist aber im gleichen Moment darauf hin, dass "wir auch gut sind".

Stimmung in Anfield beflügelt

Vor dem Spiel an der Anfield Road, bei dem die Hoffenheimer mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen müssen, hat Demirbay keine Angst. "Wir sind gut genug, um auch dort zu bestehen und mindestens zwei Tore zu schießen", gibt sich der 24-Jährige selbstbewusst.

Auf die Atmosphäre in einem der legendärsten Stadien freut sich Demirbay außerordentlich: "Keiner von uns kennt so eine Stimmung wie in Anfield. Mich schüchtert das definitiv nicht ein. Ganz im Gegenteil. Ich find's mega, wenn so eine Stimmung im Stadion herrscht. Das beflügelt absolut."