Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Spitzenklub FC Liverpool muss in den Spielen der Champions-League-Qualifikation gegen Bundesligist 1899 Hoffenheim auf Mittelfeldspieler Adam Lallana verzichten.

Wie die Reds am Freitag mitteilten, wird der 29-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung mehrere Monate ausfallen.

"Das sind natürlich nicht die Nachrichten, die wir uns gewünscht hatten", sagte Klopp auf der Klub-Website. Das Hinspiel wird am 15. August in Sinsheim ausgetragen, das Rückspiel an der Anfield Road steigt am 23. August.