Trainer Carlo Ancelotti von Bayern München blickt der kommenden Saison trotz einer durchwachsenen Vorbereitung des deutschen Fußball-Rekordmeisters voller Zuversicht entgegen.

In einem Interview mit der italienischen Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport sagte der 58-Jährige auf die Frage, wer denn, Stand heute, die Champions League gewinnen werde: "Mein Bayern. Logisch."

"Wie in einer Familie"

Er lasse sich nicht "wegen einigen Niederlagen in der Vorbereitungszeit entmutigen", die Qualität der Mannschaft stünde "nicht zur Diskussion", sagte Ancelotti und betonte: "Wir haben uns gegenüber der vergangenen Saison verbessert und streben weiterhin nach unserem größten Ziel: Die Champions League."

Der FC Bayern starte in die Saison "in dem Bewusstsein, dass wir zu den Spitzenmannschaften Europas zählen". Sorgen, dass auch von der Vereinsführung der Druck größer werden könnte, macht sich Ancelotti derweil keine.

"Der Klub hat mich stets unterstützt. Hier fühle ich mich wie in einer Familie, in der alle in dieselbe Richtung rudern, angefangen von meinem Freund Karl-Heinz Rummenigge. Er ist fantastisch, ein Bruder", sagte der Italiener.

James eröffnet neue Möglichkeiten

Aufwind soll den Bayern vor allem Neuverpflichtung James geben - wenn er nach seiner Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zurückkehrt.

"Er wird uns ermöglichen, rasch das Spielsystem zu ändern. Er wird uns Unvorhersehbarkeit und Geschwindigkeit verleihen. Er wird sich bei Bayern definitiv behaupten", sagte Ancelotti über den kolumbianischen WM-Torschützenkönig von 2014. James fällt nach Angaben des FC Bayern aber noch wochenlang aus.