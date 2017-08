Anzeige

Champions League: Nagelsmann vor Duell gegen Liverpool zuversichtlich Nagelsmann kündigt großes Spiel an / Lesedauer: 2 Minuten

Vor dem Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation in Liverpool macht Julian Nagelsmann eine Kampfansage. Es habe keine Ehrfurcht, so der Hoffenheim-Trainer.