Gescheitert und gedemütigt: Der völlig überforderte Europacup-Debütant TSG Hoffenheim ist beim Angriff auf Anfield untergegangen.

Die TSG unterlag im Playoff-Rückspiel zur Champions League 2:4 (1:3) beim FC Liverpool - der erste Sieg einer deutschen Mannschaft an der Merseyside war nie in Reichweite.

Schon das Hinspiel hatte der Bundesligist, der den Einzug in die millionenschwere Gruppenphase verpasst hat, mit 1:2 gegen die Elf von Teammanager Jürgen Klopp verloren.

Can mit Doppelpack

Der starke deutsche Nationalspieler Emre Can mit einem Doppelpack (10. und 21.), Mohamed Salah (18.) sowie der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (63.) trafen für die Reds, die es zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in die Gruppenphase geschafft haben.

Somit wurde es auch im 15. Anlauf nichts mit einem deutschen Sieg beim früheren englischen Rekordmeister - daran änderten auch die Treffer von Mark Uth (28.) und Sandro Wagner (79.) nichts.(Alle Ergebnisse im Überblick)

"Wir hatten uns sehr viel vorgenommen und haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen. Das ist unerklärlich. Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht an den Plan gehalten", sagte Wagner im ZDF und beschreibt dort weiter: "Wir haben verdient verloren. Fehlersuche machen wir morgen oder übermorgen. Wir waren heute im Kollektiv einfach scheiße. Es tut weh. Wir haben uns so viel vorgenommen, wenn man sich dann in 20 Minuten die Arbeit so kaputt macht ist das sehr sehr bitter."

15 Millionen Euro Differenz

Hoffenheim ist als fünfte Bundesliga-Mannschaft (von 23) in den Playoffs ausgeschieden und muss in der Europa League antreten. Die Engländer sind dagegen nun mit fünf Klubs in der Champions League dabei. Damit sind der TSG die 12,7 Millionen Euro Königsklassen-Startgeld durch die Lappen gegangen, insgesamt beträgt die finanzielle Differenz zwischen der Champions League und der Europa League mindestens 15 Millionen Euro.(LIVETICKER zum Nachlesen)

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hatte seine Startelf im Vergleich zum 1:0 beim Ligastart am Samstag gegen Werder Bremen auf vier Positionen verändert. Unter anderem standen Wagner und Serge Gnabry wieder von Beginn an auf dem Platz. Das galt auch für den erst 19 Jahre alten Dennis Geiger, der in seinem ersten Bundesligaspiel gegen Bremen eine starke Vorstellung im zentralen Mittelfeld gezeigt hatte.

Karius nur auf der Bank

Die Gastgeber mussten erneut ohne den wechselwilligen Brasilianer Philippe Coutinho (der FC Barcelona bietet angeblich 130 Millionen Euro) auskommen. Klopp setzte neben Firmino und Can auf den ehemaligen Schalker Joel Matip. Der frühere Mainzer Torwart Loris Karius saß auf der Bank.

Die 54.000 Zuschauer im legendären Liverpooler Stadion sahen schon in der 4. Minute die erste Großchance für die Gastgeber. Der bärenstarke Sadio Mané scheiterte aber an TSG-Torwart Oliver Baumann. Die Hoffenheimer konnten sich in der Anfangsphase kaum vom Druck der Engländer befreien. Das Ergebnis war die Führung durch Can, dessen Schuss von 1899-Kapitän Kevin Vogt abgefälscht wurde.

Nagelsmann stellt um

Auch nach dem Rückstand konnten die Gäste ihre Nervosität nicht ablegen. Liverpool dominierte fast nach Belieben, die weiteren Treffer von Salah und Can brachten die Überlegenheit zum Ausdruck. Nagelsmann reagierte auf die Vorführung und brachte Uth für den überforderten Havard Nordtveit, zudem stellte der Coach von einer Dreier- auf einer Vierer-Abwehrkette um.

Die Maßnahmen griffen zunächst. Drei Minuten nach einer großen Möglichkeit durch Kerem Demirbay (25.) traf Uth. Gegen Ende der ersten Hälfte übernahm Liverpool aber wieder das Kommando und hatte mehrere gut Chancen auf das vierte Tor.

Liverpool schaltete nach dem Wechsel zunächst einen Gang zurück und verwaltete das Ergebnis. In der 54. hätte Georginio Wijnaldum die Führung aber ausbauen können. Von Hoffenheim war offensiv nichts zu sehen, Firmino demütigte mit seinem Treffer seinen Ex-Klub weiter. Can wurde bei seiner Auswechslung in der 70. Minute mit viel Applaus verabschiedet. Wagner gestaltete das Ergebnis zumindest entwas freundlicher.

Klopp zollt Hoffenheim Tribut

Klopp lobte nach dem Spiel die Moral der Hoffenheimer: "Respekt vor Hoffenheim, die nie aufgegeben haben, was bei einem 0:3 in Liverpool absolut verständlich gewesen wäre."

Und auch an der eigenen Mannschaft hatte Liverpools Trainer etwas auszusetzten: "Die erste halbe Stunde war herrausragend. Es gab nur ein Problem: Man hat den Jungs die Erleichterung angesehen, weil der Druck immens war. Doch sie haben dadurch sofort schlechter verteidigt. Wir hätten mehr Tore schießen können."