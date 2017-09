Borussia Dortmund muss zum Champions-League-Auftakt bei Tottenham Hotspur am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) auf Marc Bartra verzichten.

Der spanische Innenverteidiger ging am Dienstag nicht mit an Bord des BVB-Fliegers nach London. Auch sein Einsatz am Sonntag in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln ist fraglich.

Bartra (26) war im Ligaspiel beim SC Freiburg (0:0) am Samstag wegen Adduktorenbeschwerden früh ausgewechselt worden.

In diesem Spiel erlitt Marcel Schmelzer (29) zudem bei einer rüden Attacke des Freiburgers Yoric Ravet einen Teilriss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk. Der Kapitän wird sechs Wochen lang ausfallen.