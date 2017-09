Celtic Glasgow muss nach dem versuchten Angriff eines Fans auf Jungstar Kylian Mbappé eine Strafe fürchten.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat nach dem 0:5 der Celtics in der Champions League gegen Paris St. Germain am Dienstag Ermittlungen gegen den Klub eingeleitet. Der Fall werde am 19. Oktober bei der Sitzung der Disziplinarkommission verhandelt, teilte die UEFA mit.

Fan tritt nach Mbappe

Der Anhänger war Ende der ersten Halbzeit kurz nach dem dritten Treffer der Gäste durch Edinson Cavani (40.) auf den Platz gestürmt und hatte nach Mbappé getreten. Der französische Nationalspieler kam mit dem Schrecken davon.

Die schottische Polizei nahm am Rande der Begegnung sieben Personen fest, darunter den 21-jährigen Platzstürmer.

Die UEFA ermittelt überdies gegen Paris, nachdem Fans der Gäste im Celtic Park Sitze beschädigten. Außerdem dürfte der FC Basel dafür bestraft werden, dass seine Anhänger bei Manchester United (0:3) Feuerwerkskörper gezündet haben.

Auch hier wird die UEFA tätig werden, wie sie mitteilte.