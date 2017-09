Nicht nur die 1:3-Niederlage gegen Real Madrid war an diesem Abend eine schlechte Nachricht für Borussia Dortmund.

In der Dortmunder Gruppe H siegte Tottenham Hotspur am 2. Spieltag der Champions League beim kommende BVB-Gegner APOEL Nikosia mit 3:0 (1:0) (Der Champions League-Spielplan).

Die Engländer, für die Stürmerstar Harry Kane einen Hattrick (39. 62., 68.) erzielte, liegen damit nach ihrem zweiten Sieg gemeinsam mit dem punktgleichen Titelverteidiger Real Madrid, der sich bei DFB-Pokalsieger Dortmund 3:1 (1:0) durchsetzte, an der Tabellenspitze.

Die Borussia und Nikosia stehen bei null Punkten und stehen vor ihrem direkten Duell unter Zugzwang (Die Tabellen der Champions League).

Karius greift bei Liverpool-Remis daneben

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool seinen ersten Sieg in der noch jungen Königsklassen-Saison verpasst. Die Reds mussten sich beim russischen Meister Spartak Moskau mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Tabellenführer der Gruppe E ist der FC Sevilla, der gegen NK Maribor 3:0 (2:0) gewann und nach dem 2:2 zum Auftakt in Liverpool seinen ersten Dreier verbuchte.

Liverpool geriet in der 23. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß des Brasilianers Fernando in Rückstand. Der ehemalige Mainzer Torwart Loris Karius, der im Europacup den Vorzug vor Simon Mignolet erhält, sah bei diesem Gegentreffer aber alles andere als gut aus.

Fernandos Landsmann Coutinho gelang in der 31. Minute nach feinem Doppelpass mit Sadio Mane der Ausgleich. Anschließend waren die Gäste mit dem deutschen Nationalspieler Emre Can am Drücker, konnten gegen die russische Defensive mit dem früheren deutschen Internationalen Serdar Tasci aber nicht mehr nachlegen.

Nach einem Zusammenstoß musste Spartaks Torwart Artem Rebrov unter großem Applaus mit dem Kranken-Kart vom Platz gebracht werden und Ersatztorwart Aleksandr Selikhov kam für ihn ins Spiel.

De Bruyne leitet ManCity-Sieg ein

In der Gruppe F feierte Manchester City einen Pflichtsieg. Das Team des deutschen Nationalspielers Leroy Sane gewann gegen den ukrainischen Champion Schachtjor Donezk 2:0 (0:0) und weist mit sechs Punkten an der Tabellenspitze die optimale Ausbeute auf.

Kevin de Bruyne (48.) und Raheem Sterling trafen für die "Citizens".

Sein erstes Gruppenspiel hatte der englische Tabellenführer 4:0 bei Feyenoord Rotterdam gewonnen. Die Niederländer verloren mit 1:3 (0:1) beim SSC Neapel auch ihr zweites Spiel.

RB Leipzigs nächster Gegner FC Porto feierte mit 3:0 (1:0) bei AS Monaco seinen ersten Sieg. Bei den Portugiesen war Vincent Aboubakar, der in der 31. und 69. Minute traf, der Held des Abends. Monaco hatte zum Auftakt der Runde ein 1:1 beim deutschen Vizemeister erzielt.