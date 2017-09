Das Finale der Champions League 2018/19 findet am 1. Juni 2019 im brandneuen Estadio Metropolitano von Atlético Madrid statt.

Das beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch in Nyon. Das Endspiel der Europa League wird am 29. Mai 2019 im Nationalstadion von Baku ausgetragen.

Istanbul ist mit der Arena vom Spitzenklub Besiktas am 14. August 2019 Gastgeber des UEFA-Supercup 2019. In Budapest findet das Finale der Champions League der Frauen statt, das noch terminiert wird.