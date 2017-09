Ab kommendem Dienstag, den 12. September, ist es wieder so weit: Die Champions-League-Hymne ertönt und die Topteams kämpfen mit ihren Superstars um Europas Fußball-Krone.

Bei SPORT1 können Sie selbst mitmischen und sich im brandneuen SPORT1-Tippspiel zum Tippkönig krönen.

Um die Champions League noch intensiver zu erleben, können Sie kostenlos alle Ergebnisse der einzelnen Partien in der Gruppenphase und den K.o.-Runden durchtippen. An jedem Spieltag können Sie attraktive Preise gewinnen, zum Schluss werden hochwertige Hauptpreise an die besten Tipper vergeben.

Der Gesamtsieger darf sich auf einen Flug zur WM in Russland freuen, inklusive zwei Karten für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem können Sie mit ein bisschen Glück zum Beispiel ein Heimspiel des FC Bayern im VIP-Bereich verfolgen oder sich über eine von zehn Playstation 4 Pro freuen.

Stellen Sie Ihr Fußball-Fachwissen unter Beweis und messen Sie sich mit den SPORT1-Experten: Dirc Seemann, Ivo Hrstic, Jochen Stutzky und Martin Volkmar sind regelmäßíge Gäste im CHECK24 Doppelpass und messen sich im SPORT1-Tippspiel mit Ihnen.

Oder sind Sie ein Teamplayer?

Dann gründen Sie mit Freunden oder Kollegen eine Tippgruppe und duellieren sich mit anderen Gruppen um den Gesamtsieg im SPORT1-Tippspiel. Bereits ab drei Mitspielern sind private oder öffentliche Gruppen möglich.

Die Gesamtwertung im Teamranking © SPORT1

Die Anmeldung zum SPORT1-Tippspiel ist bis zum Endspiel am 26. Mai möglich.

Hier geht's zur Anmeldung!

Und so geht's:

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail und können sich in Ihrem Account einloggen.

Anschließend kommen Sie sofort auf die Tippübersicht, dabei können Sie per Eingabe oder über die Pfeile Ihren Tipp zu jeder Partie abgeben.

Die Partien am 1. Spieltag © SPORT1

Das Speichern der Tipps ist nicht notwendig, bis zum Beginn des jeweiligen Spiels sind Änderungen möglich.

Punkteverteilung:

5 Punkte bei korrektem Ergebnis

bei korrektem Ergebnis 3 Punkte bei korrekter Tendenz und korrekter Tordifferenz

bei korrekter Tendenz und korrekter Tordifferenz 2 Punkte bei korrekter Tendenz

bei korrekter Tendenz 10 Punkte pro richtige Antwort in einem Zusatztipp (ab dem Ende der Gruppenphase möglich)

Bei Spielen mit Verlängerung und/oder Elfmeterschießen ist das Resultat nach der regulären Spielzeit zu tippen, also ohne die Tore aus der Verlängerung oder dem Elfmeterschießen.

Im rechten Bereich finden Sie Ihre gesammelten Punkte und die Platzierung, die Sie über Social Media teilen können. Darunter können Sie sich mit den SPORT1-Experten vergleichen und sehen die Top 5 der Einzel- und Gruppenwertung.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute an und gewinnen Sie Ihren persönlichen Henkelpott!