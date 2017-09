Endlich rollt der internationale Ball wieder - und SPORT1 ist mittendrin dabei!

Los geht's mit den Stars von morgen in der UEFA Youth League. Ab 15.55 Uhr überträgt SPORT1 die Partie zwischen den Nachwuchsteams des FC Barcelona und Juventus Turin LIVE im TV und im LIVESTREAM. Im Anschluss sehen Sie das Duell Bayern-Jugend gegen die des RSC Anderlecht (ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Am Abend geben dann die Profis Gas. Begleitend zu den Champions-League-Spielen versorgt Sie der Fantalk XXL mit Thomas Helmer, Mario Basler und Peter Neururer mit allem Wissenswerten rund um den Spieltag. Die Übertragung aus der 11 Freunde-Bar in Essen beginnt ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1. Der Fantalk XXL wird auch LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm übertragen.

Im LIVETICKER auf SPORT1.de können Sie alle Partien ab 20.45 Uhr im Detail verfolgen.

Die Partien in der Übersicht:

Gruppe A:

Manchester United - FC Basel im LIVETICKER

Benfica Lissabon - ZSKA Moskau im LIVETICKER

Gruppe B:

FC Bayern - RSC Anderlecht im LIVETICKER

Celtic Glasgow - Paris Saint Germain im LIVETICKER

Gruppe C:

AS Rom - Atletico Madrid im LIVETICKER

FC Chelsea - Qarabag FK im LIVETICKER

Gruppe D:

FC Barcelona - Juventus Turin im LIVETICKER

Olympiakos Piräus - Sporting Lissabon im LIVETICKER