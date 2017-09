Der FC Bayern kann im Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) bei Paris St. Germain wieder auf David Alaba und Thiago zurückgreifen. Beide Profis haben am Montag nach überstandenen Verletzungen wieder voll mit der Mannschaft trainiert.

Linksverteidiger Alaba hatte sich am 5. September beim WM-Qualifikationsspiel mit der österreichischen Nationalmannschaft gegen Georgien (1:1) eine Verletzung am Kapselbandapparat des linken Sprunggelenks zugezogen und war seither ausgefallen. Thiago hatte wegen einer Schambeinprellung am vergangenen Freitag gegen den VfL Wolfsburg (2:2) gefehlt.

In der Einheit am Montag stand vor allem die taktische Ausrichtung für das Topspiel in Paris im Mittelpunkt. Die Bayern fliegen am Dienstag (11.00 Uhr) in die französische Hauptstadt, wo am Abend (18.30 Uhr) das Abschlusstraining stattfindet.