RB Leipzig: Stadion im Spiel gegen AS Monaco nicht ausverkauft

RB Leipzig: Stadion im Spiel gegen AS Monaco nicht ausverkauft Leipzig kriegt CL-Tickets nicht los

Gegen AS Monaco ist das Stadion in Leipzig nicht ausverkauft

Am kommenden Mittwoch erklingt in der Red-Bull-Arena erstmalig die Champions-League-Hymne. Das Stadion ist aber weder gegen AS Monaco noch gegen Porto voll.