Drei Wochen nach seinem Rauswurf beim FC Bayern hat Carlo Ancelotti die Lust am Fußball nicht verloren. Bei Chelseas Heimauftritt in der Champions League gegen den AS Rom stattete er seinem Ex-Klub einen Besuch ab.

Der italienische Trainer postete bei Twitter ein Foto, das ihn im Stadion an der Stamford Bridge zeigt.

Während aus München, zumindest unterschwellig, weiterhin Vorwürfe Richtung Ancelottis Arbeit laut werden, gießt der 58-Jährige kein neues Öl ins Feuer. SPORT1 erreichte den Coach in London und konfrontierte ihn mit den Aussagen von Jerome Boateng und Co. - doch Ancelotti blieb bei seinem Vorsatz.

Einzig bei einer Preisverleihung in Turin am 6. Oktober hatte Ancelotti seinen ehemaligen Arbeitgeber kritisiert, indem er fehlende Rückendeckung von den Verantwortlichen monierte.