Rechtzeitig vor dem wichtigen Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) bei APOEL Nikosia hat sich Kapitän Marcel Schmelzer zurückgemeldet und hofft auf einen Einsatz.

Schmelzer will allerdings nochmals vor Ort trainieren und danach eine Entscheidung über seine Spielfähigkeit fällen. Der BVB-Kapitän hatte Anfang September einen Teilriss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk erlitten. (SPORT1-Tippspiel: Jetzt die Champions League tippen und eine von zehn Playstation 4 Pro gewinnen)

Schmelzer ging am Montagmorgen am Dortmunder Flughafen mit an Bord der Maschine Richtung Zypern. Dort muss der BVB unbedingt gewinnen, um nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Real Madrid und Tottenham Hotspur nicht schon frühzeitig alle Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale einzubüßen.

"Es muss unser Anspruch sein, beide Spiele gegen Nikosia zu gewinnen. Dem sollten wir gerecht werden", sagte der 29-Jährige. Zuletzt hatte BVB-Trainer Peter Bosz gerade auf den Außenverteidigerpositionen aufgrund von Verletzungen große Personalprobleme.