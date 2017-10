Am Dienstagabend kämpft der FC Bayern bei Celtic Glasgow (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

Zuvor stellt sich Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz in Glasgow den Fragen der Journalisten und spricht über das Rückspiel gegen Celtic und erklärt, wie er das Fehlen von Robert Lewandowski im Sturm kompensieren will.

Lewandowski war am Montagvormittag nicht mit der Mannschaft nach Schottland geflogen. Der Pole, der im Tospiel gegen Leipzig am Samstag mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden war, soll sich in München ausruhen.

Neben Heynckes spricht auch Joshua Kimmich über die Partie beim schottischen Rekordmeister.

+++ Heynckes über schottischen Fußball +++

"In Schottland wird ehrlicher Fußball gespielt. Die Spieler sind kämpferisch stark. Hier lebt man den Fußball."

+++ Heynckes über Gegner Celtic +++

"Celtic wird besser spielen, als in München, weil hier eine tolle Kulisse herrscht. Aber: meine Spieler sind das gewohnt."

+++ Heynckes über Ersatz für Lewandowski und Müller +++

"Natürlich ist das eine unerwartete Aktion, dass beide verletzt sind. Aber ich denke, dass ich eine gute Lösung finden werde. Ich könnte 4-4-2 mit Robben und Coman vorne spielen - oder wenn beide auf dem Flügel spielen, kann man auch mit einem hängenden Stürmer spielen - als einem hängenden Mittelfeldspieler. Das geht alles und ist alles eine Sache der Interpretation, wie man das Spiel insgesamt gestaltet."

+++ Heynckes über mögliche Rotation +++

Es geht direkt mit Heynckes weiter: "Wir haben permanent Mittwoch-Samstag-Rhythmus gehabt. Ich muss mir heute und morgen früh die Spieler im Training anschauen und mit einigen reden, um dann endgültig zu entscheiden, wer von Anfang an spielen wird. Wir wollen morgen das Spiel gewinnen und deshalb soll die bestmögliche Mannschaft spielen."

+++ Kimmich über Teamkollege James +++

"Als er zu uns kam, ist er direkt mit einer Muskelverletzung ausgefallen und stand länger nicht direkt zur Verfügung. Er hat gegen Leipzig ein gutes Spiel gemacht. Er hat einen guten linken Fuß, ist sehr torgefährlich und hat einen guten Schuss. Von daher bringt er neue Facetten mit und kann für uns sehr wichtig werden."

+++ Kimmich über das Zusammenspiel mit Robben +++

"Er ist für die Mannschaft sehr wichtig. Von Arjen kann man sich vor allem die Einstellung gucken, wie er in jedes Spiel, in jedes Training reingeht. Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn er zwei, drei Gegenspieler auf sich zieht und ich mehr Raum bekomme. Ich kann ihn dann hinterlaufen."

+++ Kimmich über möglichen Lewandowski-Ersatz Robben +++

"Wir sollten ihn dann natürlich nicht mit hohen Bällen füttern. Wir haben jedenfalls genug Potenzial, um zu gewinnen."

+++ Kimmich über die Form der Bayern +++

"Es gab natürlich einen Heynckes-Effekt. Wir haben die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Wir hoffen, dass wir auch die nächsten Spiele gewinnen werden. Wir sind wieder Spitzenreiter in der Bundesliga. So schnell hatten wir damit nicht gerechnet, da wir ja fünf Punkte zurück waren."

+++ Kimmich über das Fernduell mit Paris +++

"Natürlich wollen morgen erst einmal gewinnen und den Einzug ins Achtelfinale klar machen. Paris muss auch erst einmal zwei Spiele gewinnen. Wir dürfen uns auch keinen Fehler erlauben. Ich denke, wir haben auf alle Fälle die Qualität Paris zu schlagen. Es ist unser Ziel, alle drei Spiele zu gewinnen. Aber ich glaube, dass der direkte Vergleich zuerst zählt und es wird natürlich schwer, Paris 4:0 zu Hause zu schlagen. Aber im Fußball ist nichts unmöglich."

+++ Kimmich über die Stimmung in Glasgow +++

"Ich glaube, für jeden Fußballer ist es großartig, vor so einer Kulisse zu spielen. Für so etwas spielt man Fußball. Das beflügelt einen, wenn die Stimmung richtig gut ist. Hoffentlich nicht zu gut, denn das würde bedeuten, dass Celtic gewinnt. Wir wollen das Spiel gewinnen, die Atmosphäre genießen und das Achtelfinale klar machen."

+++ Kimmich über Lewandowski-Ersatz +++

"Da ist der Trainer eher der richtige Ansprechpartner, glaube ich. Ich selber weiß auch noch nicht, wer vorne drin spielt. Ich wär auf jeden Fall bereit." (grinst)

+++ Kimmich über Gegner Celtic +++

"Ich denke, es wird auf jeden Fall schwieriger werden - ohne Thomas Müller, ohne Robert Lewandowski. Wir erwarten eine gute Stimmung. Wir haben viel darüber gehört. Wir haben es im Hinspiel sehr gut gemacht, sind früh in Führung gegangen. Diesmal ist es wieder das Ziel zu gewinnen, aber ich denke schon, dass es ein Stück weit schwerer wird."

+++ Heynckes und Kimmich noch nicht da +++

+++ Heynckes und Kimmich noch nicht da +++

Noch haben Heynckes und Kimmich nicht Platz genommen, doch in wenigen Minuten soll es losgehen.