Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow wie erwartet auf Javi Martinez verzichten. Der Spanier trainierte nach seiner Schulterblessur am Dienstag nicht mit der Mannschaft. Martinez hatte sich am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (5:0) eine Verletzung des rechten Schultergelenks zugezogen.

Neben Martinez fehlten die Rekonvaleszenten Manuel Neuer, Franck Ribery und Juan Bernat bei der Einheit an der Säbener Straße. Dabei war Arturo Vidal, der nach seiner Muskelverhärtung zur Verfügung steht.

Die Bayern stehen vor dem Doppelpack gegen den schottischen Meister (Rückspiel 31. Oktober) in Gruppe B unter Druck: Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen den RSC Anderlecht setzte es am 2. Spieltag ein 0:3 beim souveränen Tabellenführer Paris Saint-Germain, das Trainer Carlo Ancelotti den Job kostete. Celtic verlor zum Start ebenfalls gegen PSG (0:5), setzte sich aber in Anderlecht klar durch (3:0).