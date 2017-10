Robert Lewandowski wird nicht zum Champions-League-Spiel des FC Bayern München bei Celtic Glasgow (Di., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) mitfliegen. Der Pole wird stattdessen in München bleiben und sich auskurieren.

Das teilte der deutsche Rekordmeister am Montagmorgen mit.

Lewandowski war am Sonntagvormittag in München untersucht worden. Dabei konnte eine gravierende Verletzung wie ein Muskelfaserriss oder eine Zerrung ausgeschlossen werden. Der Stürmer leide vielmehr unter Ermüdungserscheinungen durch die ständige Belastung in drei Klubwettbewerben.

Lewandowski wird geschont

Mit Blick auf das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag bei Borussia Dortmund entschieden sich die Münchner dafür, ihren Torjäger zu schonen (So abhängig ist der FC Bayern von Lewandowski).

Am Samstag im Spitzenspiel gegen RB Leipzig war der polnische Nationalspieler mit Oberschenkelproblemen kurz vor der Pause ausgewechselt worden. Anschließend hatte der Torjäger leichte Entwarnung gegeben.

"Es war wie ein Krampf. Nicht so schlimm. Ich wollte auch kein Risiko eingehen", hatte Lewandowski erklärt. Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte die Auswechslung seines Torjägers als "reine Vorsichtsmaßnahme" bezeichnet. "Ich denke, dass es keine abrupte Muskelverletzung ist", hatte der Chefcoach am Samstagabend bei Sky gemeint.

Lewandowski dürfte die Pause ganz recht sein. "In dieser Saison ist es wirklich schwer für mich", hatte er gemeint. "Ich spiele derzeit bei Bayern und in der Nationalmannschaft alle drei Tage von Anfang an. Kein Spieler kann aber in einer Saison in jedem Spiel 90 Minuten spielen."

Heynckes muss improvisieren

Heynckes muss nun gegen Celtic in der Offensive improvisieren, da auch Thomas Müller und Franck Ribery verletzt ausfallen.

Nachwuchsstürmer Kwasi Okyere Wriedt, Torjäger des Regionalliga-Teams, ist nicht für die Königsklasse gemeldet. Dafür stand U19-Stürmer Manuel Wintzheimer im Kader für Glasgow.

Coman wieder dabei

Mit dabei in Glasgow ist auch Kingsley Coman.

Der französische Nationalspieler hatte zuletzt an einer Knieprellung laboriert, ist aber wieder einsatzbereit.

Rummenigge freut sich auf tolle Atmosphäre

Nach dem 3:0 in München wollen die Bayern in Schottland den nächsten Sieg einfahren.

"Wir freuen uns auf das Spiel und die Atmosphäre in Glasgow. Wir hoffen natürlich, die drei Punkte mitzunehmen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug.