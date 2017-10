Der SSC Neapel hat mit einer kuriosen Maßnahme auf einen ernsten Vorfall reagiert.

Vor dem Gruppenspiel in der Champions League gegen Manchester City (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER) verbot Napoli den ins Stadion kommenden Zuschauern das Tragen von Gürteln. Lediglich Spieler, Trainer, und alle Mitarbeiter des Teams dürfen das Stadio San Paolo am Mittwoch mit Gürtel betreten. Selbst Journalisten sind von dem Gürtel-Bann betroffen. Dies berichtete die Daily Mail.

Hintergrund des neuen "Dresscodes" ist eine Attacke einiger Neapel-Fans auf City-Anhänger in einem englischen Pub am Rande des Hinspiels am 17. Oktober. Dort waren unter anderem Gürtel als Waffen eingesetzt worden, ein 17 Jahre alter Junge hatte eine ernsthafte Kopf-Verletzung davon getragen.

Neapel befindet sich in der Gruppe F nach drei Spielen mit drei Punkten auf dem dritten Platz. ManCity ist mit neun Zählern Spitzenreiter.