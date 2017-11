Paris Saint-Germain hat den Torrekord von Borussia Dortmund in der Vorrunde der Champions League gebrochen.

Mit dem Treffer zum 5:1 gegen Celtic Glasgow durch Marco Verratti in der 75. Minute gelang den Franzosen bereits der 22. Treffer in der Gruppenphase der Königsklasse. Bisheriger Rekordhalter war Borussia Dortmund, die in der abgelaufenen Champions-League-Saison auf 21 Treffer in der Gruppenphase kamen.

Nach dem frühen Rückstand durch Moussa Dembele (1.) startete die Offensive der Pariser einen wahren Sturmlauf, der im Rekord mündete.