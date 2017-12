Achtung, Europa!

Bayern München hat gegen die Milliardentruppe von Paris St. Germain ein starkes Signal an die internationale Titel-Konkurrenz geschickt.

Der leidenschaftlich kämpfende deutsche Rekordmeister bezwang das Starensemble um Superstar Neymar im Gruppenfinale der Champions League 3:1 (2:0) und revanchierte sich für die 0:3-Demütigung im Hinspiel.

Matchwinner für die Münchner war ausgerechnet der französische Nationalspieler Corentin Tolisso mit einem Doppelpack. Auch Bayerns zweiter Frankreich-Star Franck Ribery, der den FCB bei seinem Startelf-Comeback nach wochenlanger Verletzungspause als Kapitän aufs Feld führte, überzeugte.

Traum vom Gruppensieg platzt

Um Paris auf dem Weg ins Achtelfinale Platz eins streitig zu machen, fiel der Sieg allerdings um zwei Tore zu niedrig aus. Die Bayern ziehen als Zweiter hinter dem französischen Spitzenklub in die K.o.-Runde ein. (Der TICKER zum Nachlesen)

(SPORT1-Tippspiel: Jetzt die Champions League tippen und eine von zehn Playstation 4 Pro gewinnen)

Robert Lewandowski (8.) mit seinem dritten Saisontor in der Königsklasse und Tolisso (37.) ließen die Bayern nach einer gnadenlos effizienten ersten Halbzeit vom Gruppensieg träumen.

Doch nach dem 1:2 von Supertalent Kylian Mbappe (50.) war dieser Traum geplatzt, obwohl Tolisso (69.) noch einmal erhöhte. (Die Tabelle der Gruppe B)

Paris' deutscher Nationalspieler Julian Draxler zeigte sich vom wieder erstarkten Rekordmeister tief beeindruckt: "Wir hatten zwar unsere Chancen, aber die Bayern haben es heute verdient. Sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Da sieht man auch, dass sie nach wie vor eine der besten Mannschaften Europas sind."

Ribery zurück in der Startelf

Bayern-Trainer Jupp Heynckes überraschte 70.000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena mit seiner Aufstellung: Kein Jerome Boateng, kein Javi Martinez und zunächst auch kein Arturo Vidal und Thomas Müller. Dafür durften in Niklas Süle, Sebastian Rudy und Tolisso Spieler ran, die sonst eher in der zweiten Reihe stehen. Und: Franck Ribery stand erstmals wieder in der Startelf - als Kapitän.

"Wir haben fast nur Nationalspieler und ich muss vom ganzen Kader Gebrauch machen. Die Jungs, die nicht so viel Spielpraxis hatten, haben es heute prima gemacht. Für mich war die Aufstellung keine Überraschung", erklärte Heynckes später seine Personalrochaden.

Die Bayern brauchten entsprechend eine Weile, um sich zu finden. Paris war technisch stärker, hatte mehr vom Spiel und war stets gefährlich, wenn es mal Platz bekam. (Die Ergebnisse des Spieltags)

Corentin Tolisso führte den FC Bayern München zum Sieg gegen Paris © iM Football

Mbappe prüfte Torhüter Sven Ulreich früh (3.). Die Münchner hielten anfangs mit einfachen Mitteln dagegen: Disziplin in der Defensive - und lange Bälle nach vorne. Das und eine hohe Einsatzbereitschaft reichten, die Schwächen der Gäste offenzulegen.

Der Bayern-Führung ging ein langer Ball von Ulreich voraus, eine Flanke des starken James legte Kingsley Coman per Kopf Lewandowski auf. Der Pole vollstreckte aus der Drehung mühelos.

Doch auch danach brannte der Rekordmeister kein spielerisches Feuerwerk ab, legte vor allem Wert auf Sicherheit. Neymar, von den Bayern immer wieder hart attackiert, scheiterte an Ulreich (34.).

James glänzt als Vorbereiter

Wie beim ersten Treffer lief auch der Angriff vor dem 2:0 über links, von wo erneut James wunderbar auf den Kopf von Tolisso flankte. PSG reagierte mit wütenden Angriffen, Ulreich rettete erneut gegen Neymar (43.).

Ein genialer Moment von dessen Sturmpartner Edinson Cavani reichte jedoch, um die aufkeimenden Hoffnungen der Bayern auf Rang eins zu zerstören. Der perfekte Lupfer des Uruguayers auf den Kopf von Mbappe brachte den Anschluss.

In der Folge wurde die Partie offener, weil die Bayern dem Gegner nun mehr Räume boten. Julian Draxler (60.) und Mbappe (61.) hätten das beinahe genutzt. Heynckes leitete mit Müllers Einwechslung für Ribery die Schlussoffensive ein, und Tolisso schlug nach Comans überragender Vorarbeit noch einmal zu.