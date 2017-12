Kurz vor dem Abflug zum letzten Gruppenspiel in dieser Champions League-Saison bei Titelverteidiger Real Madrid hat Hans-Joachim Watzke noch einmal die Marschroute von Borussia Dortmund für die kommenden Wochen definiert. "Wir wollen mit Peter Bosz den Bock umstoßen", sagte der BVB-Geschäftsführer mit Blick auf den seit Wochen in der Kritik stehenden Trainer der Westfalen.

Watzke hofft auf Erfolgsergebnis

Ein Erfolgserlebnis beim spanischen Rekordmeister am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) könnte dabei seiner Ansicht nach ein Brustlöser sein, um dann auch am Samstag danach in der Liga gegen Werder Bremen mal wieder einen Dreier einzufahren. Zuvor wäre es aber schön, wenn sich der DFB-Pokalsieger als Gruppendritter in der Champions League noch für die Europa League qualifiziert. "Wir wollen international weiterspielen", sagte Watzke. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

In Madrid würde es wohl genügen, sich halbwegs achtbar aus der Affäre zu ziehen und zumindest den "Abstieg" in die Europa League zu sichern. APOEL Nikosia hat wie der BVB zwei Punkte, aber vor dem letzten Spiel bei Tottenham Hotspur die sieben Treffer schlechtere Tordifferenz. Das heißt: Verlieren beide, wird der BVB mit der peinlichen Bilanz von zwei Punkten in die Europa League einziehen. Das hat es noch nie gegeben. (DATENCENTER: Tabelle der Champions League)

BVB mit Personalsorgen nach Madrid

Doch wie beim traurigen Abschied aus einer blamablen Champions-League-Saison ein Triumph ausgerechnet beim Titelverteidiger gelingen soll, ist ein Rätsel. Zur allgemeinen Verunsicherung beim rasend abgestürzten BVB gesellen sich erhebliche Personalsorgen.

Am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:1) fielen Maximilian Philipp (schwere Knieverletzung, Diagnose folgt) und Gonzalo Castro (Außenbandriss im Sprunggelenk) aus. "Es wird nicht Marco Reus sein", sagte Bosz auf die Frage, wer Tore erzielen solle. Denn der ist ja auch schon lange verletzt.

Real steckt in der Liga in der Krise

Immerhin steht Dortmund der zuletzt mal wieder komplizierte Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang nach überwundenen Hüftprobleme wieder zur Verfügung. Außerdem ist auch Real alles andere als gut drauf, zumindest in der Primera Division: Vier Niederlagen und zwei Unentschieden aus 14 Spielen sind für die Ansprüche des spanischen Rekordmeisters erschütternd.

Dass die Mannschaft des deutschen Weltmeisters Toni Kroos als Achtelfinal-Qualifikant feststeht, lässt eine gewisse Schonung erwarten - oder aus Dortmunder Sicht erhoffen. Wohl nur eine Niederlage mit dem Anstrich eines Debakels könnte Bosz noch vor dem Bremen-Spiel aus dem Amt befördern.

So können Sie Real Madrid - Borussia Dortmund in der Champions League LIVE verfolgen:

Ticker: SPORT1.de

TV: Sky

Stream: Sky go