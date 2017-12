Vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) kam es Montagabend am Hauptbahnhof in München zu einer Massenschlägerei beider Fanlager.

Etwa 60 vermummte Anhänger beider Mannschaften gingen aufeinander los. Nachdem die Polizei mit Schlagstöcken eingriff, flohen die Hooligans.

Die Polizei setzte wenig später 30 Pariser Anhänger fest. Einer von ihnen hatte eine Platzwunde am Kopf und musste von Sanitätern behandelt werden. Der Rest wurde überprüft und durfte anschließend weiterziehen.

Drei Bayern-Fans wurden wenig später am Sendlinger-Tor-Platz festgenommen. Sie hatten "sogenannte Schutzbewaffnung", also Mundschutze, bei sich und wurden wegen Körperverletzungsdelikten angezeigt und in Gewahrsam genommen.