Die beiden großen Fußball-Turniere dieses Sommers werfen ihre Schatten voraus. Am heutigen Mittwoch nominieren Bundestrainer Joachim Löw und der Trainer der U21-Nationalmannschaft, Stefan Kuntz, ihre Kader für den Confed Cup in Russland und die U21-EM in Polen. SPORT1 berichtet von der Nominierung ab 13 Uhr im LIVETICKER.

Bereits im Vorfeld gab es viele Diskussionen um die Kaderzusammenstellung für den Confed Cup. Da die WM-Generalprobe für den Weltmeister keinen extrem großen Stellenwert hat, wird der Bundestrainer einige Top-Stars schonen, um ihnen eine längere Regeneration im Sommer zu ermöglichen. Daher werden zum Beispiel Thomas Müller und Toni Kroos aller Voraussicht nach nicht mit nach Russland fahren.

Zudem sind zahlreiche potenzielle Confed-Cup-Spieler auch für die U21 spielberechtigt. Dazu zählen unter anderem Max Meyer, Serge Gnabry und Leroy Sane. Da die U21 bei der EM eine realistische Titelchance haben soll, sind der Kadernominierung lange Diskussionen vorausgegangen.

Aus diesem Grund wird erwartet, dass Löw für den Confed Cup Debütanten und Rückkehrer wie Amin Younes oder Max Kruse nominiert.

