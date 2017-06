Bereits ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 rückt Russland in den Mittelpunkt der Fußball-Welt. Vom 17. Juni bis zum 02. Juli 2017 ist das Land Gastgeber des FIFA Confederations Cup. SPORT1 zeigt drei Vorrunden-Spiele LIVE im TV, sowie zahlreiche Highlights.

Der Confed Cup wird mit acht Mannschaften ausgetragen. Dazu zählen die sechs Meister der Kontinental-Verbände (AFC, CAF, CONCACAF, UEFA, OFC, CONMEBOL), sowie der Weltmeister und der Gastgeber. Der Confed Cup gilt als WM-Generalprobe und findet seit 2001 stets ein Jahr vor der Weltmeisterschaft im WM-Gastgeberland statt.

In diesem Jahr wird der Cup in vier Stadien ausgetragen. Gespielt wird in Sankt Petersburg, Moskau, Kasan und Sotschi.

Das Auftaktspiel am 17. Juni bestreiten Gastgeber Russland und Ozeanienmeister Neuseeland (ab 17 Uhr im LIVETICKER und die Highlights ab 22.45 Uhr in der TV-Erstausstrahlung bei SPORT1). Für Weltmeister Deutschland beginnt das Turnier am 19. Juni gegen Australien.

Hier die wichtigsten Infos vor dem Auftakt am Samstag:

Die Teilnehmer

Die acht Mannschaften verteilen sich auf zwei Gruppen. In Gruppe A spielen Gastgeber Russland, Ozeanienmeister Neuseeland, Europameister Portugal und dem CONCACAF-Sieger 2015 Mexiko. In Gruppe B spielen Weltmeister Deutschland, Asienmeister Australien, Copa America-Sieger Chile und Afrikameister Kamerun (Spielplan und Tabellen des Confed Cups 2017).

Der Modus

In der Vorrunde spielt jedes Team jeweils einmal gegen die drei anderen Gruppengegner. Die ersten beiden jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale.

Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Tordifferenz und dann die Anzahl der erzielten Tore. Sind auch diese beiden Kriterien gleich, wird der direkte Vergleich herangezogen.

Die Stars

Auch wenn Bundestrainer Joachim Löw auf zahlreiche Top-Stars verzichtet, so mangelt es dem Turnier nicht an Top-Spielern. Auf deutscher Seite sind mit Julian Draxler, Shkrodan Mustafi und Matthias Ginter immerhin drei Weltmeister dabei. Hinzu kommt unter anderem Top-Torhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona.

Der absolute Top-Star des Turniers ist natürlich Cristiano Ronaldo. Der Portugiese wurde gerade erst mit Real Madrid Champions-League-Sieger. 2016 wurde er zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Mit Pepe, Ricardo Quaresma und Nani stehen weitere prominente Namen im portugiesischen Kader.

Chile hat unter anderem Bayern-Star Arturo Vidal und den heiß umworbenen Alexis Sanchez vom FC Arsenal nominiert. Mit Charles Aranguiz von Bayer 04 Leverkusen ist ein weiterer Bundesliga-Spieler im chilenischen Aufgebot. Für Mexiko läuft dessen Mannschaftskollege "Chicharito" Javier Hernandez auf.

Weitere bekannte Spieler aus der Bundesliga sind der Mexikaner Marco Fabian (Eintracht Frankfurt) und der Australier Mitchell Langerak (VfB Stuttgart).

Diese Spiele sehen Sie bei SPORT1

Drei Vorrundenspiele gibt es LIVE und in voller Länge. Das Highlight ist das Spiel in Gruppe B zwischen Europameister Portugal und CONCACAF-Sieger Mexiko am 18. Juni ab 17 Uhr (MESZ).

Außerdem überträgt SPORT1 das Duell zwischen Mexiko und Ozeanienmeister Neuseeland am 21. Juni ab 19.55 Uhr (MESZ) und das Spiel in Gruppe A zwischen Copa-Amerika-Sieger Chile und Asienmeister Australien am 25. Juni ab 16.55 Uhr (MESZ).

Hinzu kommen zahlreiche Highlights der anderen Spiele, auch der Partien mit deutscher Beteiligung. Das TV-Programm finden Sie hier.

Verpassen werden Sie auf jeden Fall nichts, denn SPORT1 wird als führende deutsche 360°-Sportplattform nicht nur im TV sondern auch auf SPORT1.de und in der SPORT1 App umfangreich berichten.

Spielplan

1. Spieltag

17. Juni, 17 Uhr: Russland - Neuseeland (Gruppe A)

18. Juni, 17 Uhr: Portugal - Mexiko (Gruppe A) (LIVE auf SPORT1)

18. Juni, 20 Uhr: Kamerun - Chile (Gruppe B)

19. Juni, 17 Uhr: Australien - Deutschland (Gruppe B)

2. Spieltag

21. Juni, 17 Uhr: Russland - Portugal (Gruppe A)

21. Juni, 20 Uhr: Mexiko - Neuseeland (Gruppe A) (LIVE auf SPORT1)

22. Juni, 17 Uhr: Kamerun - Australien (Gruppe B)

22. Juni, 20 Uhr: Deutschland - Chile (Gruppe B)

3. Spieltag

24. Juni, 17 Uhr: Mexiko - Russland (Gruppe A)

24. Juni, 17 Uhr: Neuseeland - Portugal (Gruppe A)

25. Juni, 17 Uhr: Deutschland - Kamerun (Gruppe B)

25. Juni, 17 Uhr: Chile - Australien (Gruppe B) (LIVE auf SPORT1)

Halbfinale

28. Juni, 20 Uhr: Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe B

29. Juni, 20 Uhr: Erster Gruppe B - Zweiter Gruppe A

Spiel um Platz 3

02. Juli, 14 Uhr: Verlierer 1. Halbfinale - Verlierer 2. Halbfinale

Finale in Sankt Petersburg

02. Juli, 20 Uhr: Sieger 1. Halbfinale - Sieger 2. Halbfinale

Alle Anstoßzeiten richten sich nach der MESZ.