Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt den FIFA Confederations Cup in einem intensiven Finale gegen Chile - ohne dabei mit seiner besten Mannschaft angetreten zu sein.

Die internationale Presse ist beeindruckt - und feiert die Deutschen, die erst zwei Tage zuvor auch mit dem Gewinn der UEFA U-21 EM für Furore gesorgt hatten.

Selbst in England wird neidlos anerkannt, dass die Fußball-Welt jetzt von Deutschland regiert wird.

SPORT1 zeigt die internationalen Pressestimmen:

Spanien:

Marca: "Deutschland gewinnt immer. Die 'Mannschaft' gewinnt mit den jungen Perlen innerhalb von drei Tagen die U 21-Europameisterschaft und erstmals den Confederations Cup. 48 Stunden Ekstase. Löw ließ seine Stars zu Haus und dominierte Russland. Neuer, Özil, Kroos, Khedira, Müller ... sie ruhten sich aus und schauten zu, wie ihre Kinder zu Männern wurden, die Chile im Finale schlugen und übertrafen. Große Worte. Weder Messi noch Cristiano waren mit 'La Rioja' klargekommen, aber Deutschland wusste, wie man gegen ein Chile spielen muss, das niemals aufgibt."

AS: "Deutschland verstärkt seine Herrschaft. Chile war nicht nur die Mannschaft, die besser im Confederations Cup gespielt hat. Vielleicht dominierte sie auch das Finale. Aber Fußball hat diese Momente, die einen glauben machen, dass Gary Lineker ein Philosoph ist (Anspielung auf Linekers Zitat "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen", Anm. d. Red.). Eine tödliche Minute beschloss das Schicksal der Roten und schickte sie auf den zweiten Rang des Podiums."

Sport: "Deutschland stürzt Chile und erobert den Confederations Cup. Wer nächsten Sommer in Russland den WM-Titel gewinnen will, muss Blut schwitzen. Deutschland, das im Confed Cup mit einem B-Team antrat, vergaß, dass es seine Schwergewichte nicht dabei hatte. Es genügte die Illusion und der physische Einsatz der Jüngsten, um den Titel einen Jahr vor der Weltmeisterschaft zu gewinnen."

England:

Mirror: "Deutschland gewinnt Confederations Cup mit Kindern. Jogi Löws Männer haben den ersten Schmerzen des Spiels standgehalten, als Chile mit Kraft attackierte und heftige presste."

Sun: "Super Stindl. Lars Stindl schoss das einzige Tor des Spiels per Abstauber aus kurzer Distanz in einer lebhaften Begegnung, in der beide Mannschaften eine Fülle von Chancen verschwendeten."

Guardian: "Deutschland gewinnt den Confederations Cup, Lars Stindl bestraft Fehler und verweigert Chile den Sieg. Es gibt keinen Zweifel: Deutschland ist die beste Fußball-Nation der Welt."

USA:

ESPN: "Deutschlands Junge werden erwachsen. An einem Tag, an dem Chile alles auf sie warf, behielt Deutschland die Nerven. Joachim Löws Mannschaft setzte ihrer mangelnden Erfahrung eine erwachsene Leistung entgegen, die dem Weltmeister den Ruhm des Confederations Cups brachte.

Frankreich:

L'Equipe: "Deutschland verabredet sich. Das deutsche Team kam ohne seine Stars zum Confederations Cup, aber es ist die Mannschaft, die die Trophäe gewann nach dem Final-Sieg über Chile. Joachim Löws Männer spielten zwar nicht so beeindruckend wie gegen Mexiko, aber die Jungspunde aus der reichhaltigen deutschen Talentförderung zeigten ein Spiel auf Augenhöhe mit den Älteren. Der Realismus stand über der Show."

Mexiko:

Mediotiempo: "La B es de buena (Anspielung auf die B-Mannschaft der Deutschen, in etwa: Das B steht für bezaubernd). Ein tödlicher Fehler der chilenischen Defensive macht den Unterschied im großen Finale des Confederations Cups, in dem eine junge deutsche Mannschaft erstmals den Titel dieses Wettbewerbs holte."