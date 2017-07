Der Serbe Milorad Mazic wird das Confed-Cup-Finale der deutschen Nationalmannschaft gegen Chile am Sonntag (20.00 Uhr im LIVETICKER) in St. Petersburg leiten. Das gab der Weltverband FIFA bekannt.

Der 44-Jährige mit Champions-League-Erfahrung hat bei der Mini-WM in Russland bereits das Spiel zwischen Kamerun und Australien (1:1) in der deutschen Gruppe B gepfiffen. Bei der WM 2014 war er Schiedsrichter des deutschen Auftaktspiels gegen Portugal (4:0), in der WM-Qualifikation leitete er 2013 das deutsche 3:0 gegen Österreich.