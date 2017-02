Bayern München kann am Dienstag (20.45 Uhr in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg wieder auf Joshua Kimmich zurückgreifen.

Der Nationalspieler hatte beim 1:1 gegen Schalke in der Liga am Samstag wegen eines Infekts gefehlt. "Er hat trainiert und keine Probleme", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Montag.

Thiago in der Startelf

Verzichten muss der Italiener weiterhin auf die verletzten Franck Ribery und Jerome Boateng. Ansonsten seien alle "in guter Verfassung". Dies gelte auch für Thiago, der gegen Schalke nach seiner Verletzungspause 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. "Thiago ist bereit, er kann uns mit seiner Qualität helfen. Er beginnt", sagte Ancelotti.

Bei Weltmeister Thomas Müller, der weiter auf der Suche nach seiner Form ist, wollte sich Ancelotti indes nicht festlegen. "Ich habe die Aufstellung noch nicht entschieden. Vielleicht brauchen ein paar Spieler eine Pause", sagte er.