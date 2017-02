Im Achtelfinale des DFB-Pokals (ab 18 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) könnte am Dienstag oder Mittwoch ein Stück deutsche Fußball-Geschichte geschrieben werden.

Zum ersten Mal findet bei den acht Partien eine Regeländerung Anwendung - sofern es in einem der Spiele in die Verlängerung geht.

Pokal-Premiere für vierte Auswechslung

Dann dürfen die Trainer der 16 im Wettbewerb verbliebenen Teams zum ersten Mal überhaupt in der Historie des deutschen Profi-Fußballs eine vierte Auswechslung vornehmen.

Das Internationale Football Association Board (IFAB) hatte Anfang Dezember einem Antrag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zugestimmt, am entsprechenden Pilotprojekt teilnehmen zu dürfen.

Im Pokal-Viertelfinale kommt die entsprechende Regeländerung nun erstmals zum Einsatz, nachdem sich auch alle im Wettbewerb verbliebenen Vereine damit einverstanden erklärt hatten.

Neue Regel auch schon bei Olympia und U19-EM

"Wir haben die Belastung der Spieler im Blick. Die Trainer haben nun eine Möglichkeit mehr, diese zu steuern", sagte der für den Spielbetrieb zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Die neue Regel war unter anderem auch schon beim olympischen Fußballturnier im vergangenen Sommer in Brasilien zum Einsatz gekommen.

Erstmals überhaupt in der Fußball-Geschichte hatte es vier Wechsel in Deutschland gegeben - am 21. Juli dieses Jahres in Sandhausen. Bei der U19-EM wurden im Spiel um Platz fünf zwischen Deutschland und den Niederlanden der DFB-Spieler Emmanuel Iyoha sowie der Niederländer Michael Vlap in der Verlängerung eingewechselt.