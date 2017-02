Mehmet Scholl hat Flügelspieler Douglas Costa vom FC Bayern München kritisiert.

"Zunächst mal ist er sehr schlecht beraten, ein solches Interview zu geben", sagte der ARD-Experte über die öffentlich geäußerten Wechselgedanken Costas.

Costa hatte in der "Bild am Sonntag" gesagt, er sei "noch nicht komplett glücklich" in München.

Scholl dagegen sagte, der Brasilianer habe "sehr viel Glück, dass Ribery derzeit verletzt ist".

"Ich bin sowieso kein Costa-Fan", führte der langjährige Bayern-Spieler weiter aus und hielt fest: "Grundsätzlich ist Costa kein Spieler, auf den der FC Bayern nicht verzichten kann."

Costa war im Sommer 2015 von Schachtjor Donezk zum FC Bayern gewechselt und zeigte in der ersten Saison starke Leistungen. In dieser Spielzeit knüpfte er daran nur noch selten an, drei Treffer gelangen ihm bislang.